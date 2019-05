Buon compleanno ‘A4’: l’Audi più venduta di sempre compie 25 anni

Audi festeggia uno degli anniversari più importanti della propria storia: A4 compie 25 anni. Dal lancio della prima generazione, nel 1994, la Casa dei quattro anelli ha prodotto oltre 7,5 milioni di esemplari

Dal lancio della prima generazione, avvenuto nel 1994 quale erede della mitica Audi 80, Audi A4 ha stabilito nuovi standard in termini di sportività, prestazioni e comfort. Grazie alla raffinata dotazione tecnica e alle molteplici soluzioni a vantaggio della sicurezza, della connettività e del piacere di guida, ha affascinato i clienti di tutto il mondo. Un modello diventato un vero e proprio best seller sin dal primo anno di produzione, il 1995, quando oltre 272mila unità uscirono dalla catena di produzione.

Oggi come allora, Audi A4 si fregia di un costante, crescente, apprezzamento. Un trend rafforzato dall’introduzione d’evoluti sistemi di assistenza alla guida.

“Da 25 anni, Audi A4 incarna i valori della Casa dei quattro anelli come nessun altro modello made in Ingolstadt. A4 è sinonimo di tecnologia, efficienza e innovative soluzioni costruttive” ha dichiarato Albert Mayer, Direttore dello stabilimento Audi di Ingolstadt. Mayer ha aggiunto che “Audi A4 è un pilastro portante del sito produttivo di Ingolstadt. L’impegno e la passione dei nostri dipendenti sono stati, e continuano a essere, l’elemento trainante del successo di A4”.

Secondo Peter Mosch, Responsabile delle rappresentanze sindacali di Audi AG: “A4 è il simbolo del successo Audi. Un successo reiterato da 25 anni con impegno e dedizione. Un eccezionale risultato di cui siamo estremamente orgogliosi e per il quale desidero congratularmi con tutti coloro che hanno contribuito”.

La domanda di A4 è in costante crescita. I Clienti provenienti da Paesi come Cina, Germania e Stati Uniti decidono sempre più frequentemente di acquistare un’Audi A4. Nel 2018, un’Audi su cinque consegnate sul mercato tedesco apparteneva alla gamma A4. Il modello di Ingolstadt più popolare in Cina è l’A4 a passo lungo, dedicata al mercato locale. Con una produzione complessiva, ad oggi, di oltre 7,5 milioni di unità, A4 è l’Audi di maggior successo di sempre. Dal lancio della quarta generazione, avvenuto nel 2007, i principali stabilimenti Audi in Germania – Ingolstadt e Neckarsulm – hanno condiviso la produzione di A4, mentre i mercati asiatici possono contare sui siti di Changchun, in Cina, e di Aurangabad, in India.

