Atletica – Societari Assoluti: Chiappinelli, Osakue e Vallortigara in gara nel weekend

Atletica: Chiappinelli, Osakue e Vallortigara ai Societari Assoluti nel weekend

Un mese intenso di allenamenti in altura a Flagstaff, in Arizona, poi qualche giorno di rifinitura in Trentino, nella Valle di Ledro, e adesso è il momento di tornare in pista per il primo test agonistico.

Yohanes Chiappinelli inaugura la stagione estiva sabato pomeriggio allo stadio Zecchini di Grosseto nella seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti. Per aprire le danze ha scelto i 1500 metri, e non la distanza preferita dei 3000 siepi di cui è medaglia di bronzo europea nonché annunciato protagonista del Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. L’esordio del 21enne senese dei Carabinieri va in scena, dunque, in maglia Uisp Atletica Siena nel weekend che in tutta Italia definisce le squadre che parteciperanno alla finale Oro del 15-16 giugno a Firenze e alle altre finali: Argento a Imola (Bologna), Bronzo a Orvieto (Terni) e finale B a La Spezia.

È tornata dagli Stati Uniti dopo la lunga e vincente stagione del college: i primi lanci dell’anno in Italia per la discobola Daisy Osakue sono attesi domenica pomeriggio a Mondovì (Cuneo), con la maglia del suo club di provenienza, la Sisport. Negli States, la 23enne torinese delle Fiamme Gialle ha concluso quattro gare oltre i 60 metri, con il picco di 61,35 di Abilene, standard per i Mondiali di Doha. Al rientro dal freddo di Stoccolma, e dall’1,78 molto lontano dalle sue potenzialità, Elena Vallortigara (Assindustria Sport Padova/Carabinieri) torna subito in pedana nell’alto a Vicenza sabato pomeriggio. In questa stagione l’azzurra ha saltato 1,90 nell’esordio del 25 aprile a Siena. Alla seconda prova regionale dei Cds Assoluti risultano iscritte, a Grosseto, Irene Siragusa (Atletica 2005/Esercito) nei 200 metri dopo l’ottimo 11.35 d’esordio nei 100 della settimana scorsa a Rieti e l’azzurra bronzo europeo con la 4×400 a Glasgow Chiara Bazzoni (Toscana Atl. Empoli Nissan/Esercito). A Bergamo attesa nei 200 la staffettista della 4×400 terza alle World Relays di Yokohama Giancarla Trevisan (Bracco Atletica). Debutto outdoor per Laura Strati (Atl. Vicentina) nel lungo a Vicenza. A Rieti sprint per Maria Benedicta Chigbolu (Studentesca Milardi Rieti/Esercito) su 100 e 200, Dariya Derkach (Acsi Italia/Aeronautica) al debutto 2019 nel triplo, in pedana la pesista paralimpica Assunta Legnante (Acsi Italia).

