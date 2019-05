Ci sono: un italiano, uno spagnolo, un tedesco e un argentino. Paradosso Premier: le big inglesi dominano l’Europa con allenatori stranieri

Quattro big del calcio inglese si giocheranno finale di Champions League e finale di Europa League, ma senza allenatori inglesi in panchina: un vero e proprio paradosso ‘made in Premier’

“Ci sono: un italiano, uno spagnolo, un tedesco e un argentino” e no, non è l’inizio di una barzelletta, ma bensì la situazione sulle panchine delle finaliste di Champions ed Europa League. Le coppe più prestigiose per i club europei saranno in palio fra 4 squadre inglesi, capaci di monopolizzare il calcio europeo a dispetto di tutti i dubbi politici sulla Brexit. Il paradosso è che sulla panchina di nessuna delle 4 squadre finaliste è presente un allenatore inglese. In Champions League, il tedesco Jurgen Klopp allena il Liverpool mentre il Tottenham ha in panchina l’argentino Mauricio Pochettino. A giocarsi l’Europa League saranno invece il Chelsea dell’italiano Maurizio Sarri e l’Arsenal dello spagnolo Unay Emery. Quello inglese sarà anche il calcio più bello e divertente al mondo, ma in quanto a tattica ed esperienza in panchina, le inglesi preferiscono non affidarsi ai ‘sudditi della Regina’.

