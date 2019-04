Windsurf – Campionato italiano slalom: prima tappa sul lago di Garda

Campionato Italiano Slalom Windsurf al via con la prima tappa che avrà luogo sul lago di Garda organizzata dal Circolo Surf Torbole

La prima tappa del Campionato Italiano Slalom Windsurf apre ufficialmente la stagione delle gare nazionali delle varie specialità del circuito AICW, Associazione Italiana Classi Windsurf. Abbinato alla manifestazione è lo storico Trofeo Neirotti, giunto alla sua ventiquattresima edizione, tra i trofei più importanti di questo sport in Italia. Come da tradizione la gara è organizzata dal Circolo Surf Torbole Torbole, sul lago di Garda, in collaborazione con il Circolo Vela Arco. L’edizione numero ventitre del 2018 del Trofeo Neirotti, l’anno scorso valevole come tappa dell’Italian Slalom Tour, fu vinta dall’atleta di casa Thomas Fauster ITA-106.

Ci si aspetta come da tradizione un gran numero di partecipanti, la regata richiama sempre la presenza di tanti campioni anche dall’estero. Il campione italiano di specialità in carica è l’atleta di casa Andrea Cucchi, numero velico ITA-1, sponsorizzato Point-7 Starboard, mentre tra le donne è Bruna Ferracane ITA-712 del Circolo Velico Marsala. Quest’anno il campionato Slalom italiano si svolge, anziché in tappa unica come avvenuto negli ultimi anni, in quattro tappe: le successive sono previste a giugno in quel di Calasetta (CA), a settembre a Reggio Calabria e l’ultima, ad ottobre, a Marsala.

Ricordiamo chi era Paolo Neirotti. Ventiquattro anni fa morì ITA-47, durante la prima prova della Garda Trentino Cup del 1995. Paolo era da quattro anni vicepresidente della PBA (Professional Boarding Association), atleta di livello internazionale (World Cup Malesia 1993, terzo assoluto ai campionati italiani del 1994) ed era Tester di tre ditte nel settore della vela.

Valuta questo articolo