Volleyball Nations League femminile: martedì la presentazione della tappa di Perugia, attiva la biglietteria

Volleyball Nations League Femminile: attiva la biglietteria per la tappa di Perugia

E’ attiva la biglietteria della tappa femminile di Volleyball Nations League in programma a Perugia dall’11 al 13 giugno. Come di consueto, i tagliandi saranno acquistabili sulla piattaforma Ticketone; il noto circuito è l’unico canale ufficiale autorizzato alla vendita dei biglietti che saranno giornalieri, ovvero garantiranno di assistere ai due match di giornata. I settori del PalaBarton disponibili sono: Tribuna Ovest Poltroncine e Tribuna Ovest Gradoni.

Per info e costi clicca qui: https://www.ticketone.it/



Perugia, PalaBarton 11-13 giugno



11 giugno 2019: 17:00 Russia – Corea del Sud; 20:00 ITALIA – Bulgaria

12 giugno 2019: 17:00 Bulgaria – Russia; 20:00 ITALIA – Corea del Sud

13 giugno 2019: 17:00 Corea del Sud – Bulgaria; 20:00 ITALIA – Russia



Volleyball Nations League Femminile: martedì a Perugia la presentazione della tappa umbra

Martedì 9 aprile alle ore 12 presso la Sala Della Vaccara del Comune di Perugia (Piazza 4 Novembre), si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa femminile di VNL femminile che si disputerà nel comune umbro dall’11 al 13 giugno.

Alla conferenza saranno presenti: il Vice Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile vice-campione del mondo di pallavolo Davide Mazzanti, il Sindaco della Città di Perugia Andrea Romizi, la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, l’Assessore allo sport e turismo della Regione Umbria Fabio Paparelli, il Presidente del CONI Umbria Gen. Domenico Ignozza ed ìl Presidente di FIPAV Umbria Giuseppe Lomurno.

