Torino-Milan, Gattuso cambia: novità nell’11 titolare dopo la pessima prova in Coppa Italia

Torino-Milan, Paquetà si appresta a riprendere le redini della mediana dopo l’infortunio delle scorse settimane

Torino-Milan è alle porte, domenica sera i rossoneri si giocheranno una fetta di qualificazione alla prossima Champions League contro i granata ed il tecnico Gennaro Gattuso è alla ricerca di soluzione per la propria squadra. L’11 che ha mestamente fallito contro la Lazio in Coppa Italia verrà rivoluzionato. Niente più difesa a 3, con Caldara che tornerà in panchina, a destra ci sarà Conti al posto dell’infortunato Calabria. Il centrocampo subirà anch’esso delle novità, con Paquetà che tornerà in mezzo, mentre Calhanoglu si sposterà sull’esterno al posto di Castillejo. Dunque Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessiè, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu: questo dovrebbe essere l’11 rossonero a Torino.

