Tiro a segno, tutto pronto per la seconda tappa di Coppa del Mondo a Pechino: in palio 17 carte olimpiche

La Coppa del Mondo ISSF arriva a Pechino dove saranno in palio 17 carte olimpiche per i Giochi di Tokyo

La squadra azzurra è pronta per affrontare il prossimo appuntamento con le carte olimpiche. Stavolta l’occasione per conquistare i prestigiosi pass per Tokyo 2020 sarà a Pechino che ospiterà, dal 21 al 29 aprile 2019, la seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF. Diciassette le carte in palio (tre nella pistola automatica, due in ciascuna delle restanti specialità).

Al momento l’Italia ne possiede una, vinta nella carabina 3 posizioni maschile da Marco De Nicolo nella tappa di Coppa del Mondo di New Dehli. A Pechino saranno in gara Lorenzo Bacci (Fiamme Oro), Marco De Nicolo (Fiamme Gialle), Marco Suppini (Fiamme Oro), Barbara Gambaro (Fiamme Oro), Alessandra Luciani (Carabinieri), Sabrina Sena (Carabinieri), Petra Zublasing (Carabinieri), Alessio Torracchi (Fiamme Gialle), Giuseppe Giordano (Esercito), Paolo Monna (Carabinieri), Riccardo Mazzetti (Esercito), Tommaso Chelli (Fiamme Gialle).

La mixed team vedrà in gara Petra Zublasing e Marco Suppini (carabina 10 m), Alessandra Luciani e Lorenzo Bacci (carabina 10 m). Gli atleti saranno accompagnati da Valentina Turisini (Direttore Sportivo), Roberto Di Donna (tecnico pistola), Ralf Schumann (tecnico pistola), Alfonso Ricci (tecnico carabina) e Nicoletta Morganti (Fisioterapista) (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo