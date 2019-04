Suzuki Rally Cup, concluso il primo round del Girone WRC: tutti i risultati

Roberto Pellè, Andrea Scalzotto, Nicola Schileo e Lorenzo Coppe hanno aperto la gara e piazzandosi nelle quattro posizioni di vertice

Il primo round del “Girone WRC” della Suzuki Rally Cup ha visto Roberto Pellè, Andrea Scalzotto, Nicola Schileo e Lorenzo Coppe aprire la gara e piazzandosi nelle quattro posizioni di vertice, racchiusi in soli quattro secondi e cinque decimi.

Gli score della prima prova speciale – la corta ma spettacolare Città di Salò – hanno evidenziato il poker di quegli assi che ci si immaginava potessero riconfermarsi anche nella restante porzione di gara, disputata il giorno seguente sulle tradizionali prove speciali del Rally 1000 Miglia.

Le prove di Pertiche, Provaglio Val Sabbia e San Michele hanno, però, ribaltato il risultato: sesto all’inizio, Simone Goldoni si è trasformato nel primo passaggio lungo gli impegnativi ventisette chilometri della Pertiche ed è passato al comando, davanti al trentino Pellè, unico dei quattro a restare in scia.

Al terzo posto si è classificato lo svizzero Ivan Cominelli, che ha tenuto a bada Scalzotto, Schileo e Longo. Al settimo posto Coppe, poi Andrea Pollarolo, nono il savonese Mauro Cornero e decimo il friulano Edoardo De Antoni.

Con l’annullamento di alcune prove speciali, il rally è stato caratterizzato dalle prestazioni dei concorrenti sulla prova di Pertiche che ha consacrato il primato di Goldoni e ha permesso, al contempo, a Scalzotto e a Longo di migliorarsi. L’aostano si è aggiudicato il miglior tempo in tutte le frazioni, Power Stage compresa, e ha tagliato il traguardo da vincitore, precedendo sul podio con buon margine Pellè e Scalzotto.

Cominelli e Longo si sono classificati rispettivamente quarto e quinto al traguardo di Salò, mentre Schileo, Cornero e Gozzoli ritirati.

Suzuki Rally Cup (Girone WRC):

Classifica Rally 1000 Miglia:

Goldoni – Garella (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Nordovest Racing) in 1h16’20.7; 2. Pellè – Luraschi (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4) a 20.7; Scalzotto – Rutigliano (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Funny Team) a 54.1; Cominelli – Fieni (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Mediaprom Racing) a 56; Longo – Conci (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4) a 2’17.4; Coppe – Poloni (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Millennium Sport) a 3’04.6; Pollarolo – Pozzoni (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – N.C.) a 3’48.8; De Antoni – Argenta (Suzuki Swift R1 – For Sport) a 5’08.4; Larosa – Minelli (Suzuki Swift R1) a 5’18.8; Cocino – Colla (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Meteco Corse) a 5’34.3; Spreafico – Frigerio (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Scuderia Abs Sport) a 5’59; 12. Lunelli – Morelli (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB 1.0 – Pintarally Motorsport) a 11’41.1

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP dopo il Rally 1000 Miglia:

Piloti :

Poggio Fabio punti 20; 2. Rivia Simone 15; 3. Scalzotto Andrea 12; 4. Peloso Corrado 12; 5. Iacconi Andrea 8; 6. Soliani Marco 7; 7. Denaro Sergio 6; 8. Costantino Danilo 5; 9. Borgato Simone 4; 10. Fichera Giorgio 3; 11. “Pinopic” 2; 12. Lunelli Rino 2.

Navigatori :

Briano Valentina punti 20; 2. Treccani Fabio 15; 3. Cazzador Daniele 12; 4. Iguera Massimo 12; 5. Argentin Marco 8; 6. Guzzi Giancarla 7; 7. De Paoli Marta 6; 8. Parodi Alessandro 5; 9. Biagi Nicola 4; 10. Duro Simona 3; 11. Barbaro Giovanni 2; 12. Morelli Valentino 2

Il calendario della serie monomarca prevede sei gare nell’ambito del Campionato Italiano Rally:

22 – 23 marzo: 42° Rally il Ciocco e Valle del Serchio;

12 – 13 aprile: 66° Rally di Sanremo;

10 – 12 maggio: 103° Targa Florio;

19 – 21 luglio: Rally Roma Capitale;

30 – 31 agosto: 55° Rally del Friuli;

11 – 12 ottobre: Rally 2 Valli.

Sei le gare nell’ambito del Campionato Italiano WRC:

20 – 30 marzo: 43° Rally 1000 Miglia;

26 – 27 aprile: 52° Rally dell’Elba;

31 – 1 giugno: 52° Rally del Salento;

29 – 30 maggio: 36° Rally Marca Trevigiana;

27 – 28 luglio: Rally di Alba;

14 – 15 settembre: 39° Rally San Martino di Castrozza.

Finalissima ad assegnare la Suzuki Rally Cup 2019 in programma nei giorni 25 -26 ottobre in occasione del 38° RALLY Trofeo ACI Como.

ALBO D’ORO TROFEI RALLY SUZUKI

SUZUKI RALLY CUP: 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso

RALLY TROPHY: 2014 Michele Tassone; 2015 Alessandro Uliana; 2016 Jacopo Lucarelli, Under 25 Coppe; 2017 Lorenzo Coppe, Under 25 Lorenzo Coppe, Campione Italiano R1 Stefano Martinelli; 2018 Giorgio Cogni, Under 25 Giorgio Cogni

2012 Winter Rally Cup: Alessandro Uliana

Valuta questo articolo