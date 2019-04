Serie A, due turni a Zaza: tutte le decisioni del giudice sportivo

Simone Zaza salterà le prossime due giornate di campionato a seguito del rosso ricevuto nell’ultima gara del Torino

Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 32esima giornata, ha squalificato per due giornate l’attaccante del Torino Simone Zaza “per avere al 28° del secondo tempo rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa“. Un turno di stop invece per Nicolò Barella, Fabio Pisacane e Luca Pellegrini (Cagliari), Davide Biraschi e Goran Pandev (Genoa), Yussif Raman Chibsah (Frosinone), Mitchell Dijks (Bologna), Mohamed Salim Fares (Spal), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Luis Alberto (Lazio), Federico Santander (Bologna). (Spr/AdnKronos)

