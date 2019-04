Serie A, il 7° posto vale l’Europa League? Dipende… dalla Coppa Italia

Serie A agli sgoccioli con diverse questioni calde ancora da definire come ad esempio le qualificate alle coppe europee per la prossima stagione

Il campionato di Serie A volge al termine ma ancora ci sono diversi verdetti da assegnare. La corsa Champions League è accesissima, ma anche per l’approdo all’Europa League c’è una discreta bagarre. Da più parti ci si domanda infatti se il settimo posto in campionato possa valere la qualificazione, argomento interessante per diversi club. Ebbene, ci sono da fare delle precisazione che sono legate alla finale di Coppa Italia tra Lazio ed Atalanta. Nel caso in cui la vincente dovesse essere già qualificata in Europa, allora acquisirebbe valore il settimo posto in Serie A, in caso contrario invece sarebbero solo 5ª e 6ª a qualificarsi per l’EL. Dunque attenzione a come si evolverà la situazione in campionato, ma anche a come andrà a finire la finalissima di Coppa Italia.

