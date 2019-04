Serie A, 33ª giornata: le quote di William Hill

Serie A, 33ª giornata alle porte, tutte le gare si giocheranno di sabato date le festività pasquali: le quote

Al via la 33esima giornata dopo i colpi di scena vissuti durante i tornei europei. William Hill propone le sue Migliori Quote e imperdibili Quote Maggiorate, che permettono di massimizzare le giocate. Inoltre, il bookmaker, in gioco dal 1934, regala il doppio dell’intrattenimento ai nuovi utenti che, grazie al codice ITA215, riceveranno 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Risultati immagini per interLa trentatreesima giornata di Serie A è pronta a fare il pieno di emozioni, con quasi tutte le partite concentrate nella giornata di sabato. Si parte con Parma – Milan, con i rossoneri in disperato bisogno di punti in ottica Champions. Gli avversari gialloblù sembrano non avere più nulla da dare a questo campionato, visti gli ultimi risultati: in casa l’undici emiliano ha infatti perso addirittura cinque delle ultime sette partite. L’occasione sembra quindi buona per i rossoneri, che vedono la vittoria a portata di mano (1.70) sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico. I padroni di casa, che hanno registrato il record di maggior numero di goal subiti su palla inattiva, dovranno spingere sull’acceleratore per far fruttare i 5.80 offerti in caso di loro successo; il pareggio è un’opzione mediana da 3.70. Si continua con il match tra Bologna e Sampdoria, con la squadra di casa che avrà la possibilità di portare a quattro il numero di vittorie casalinghe consecutive, striscia positiva che manca dal 2005. Mihajlović si giocherà il tutto per tutto proprio contro la squadra con cui ha ottenuto grandi trionfi, ma sembra che lo stadio Dall’Ara abbia un buon ascendente sui rossoblù, tanto che la loro vittoria è data per favorita a 2.25. Gli avversari blucerchiati inseguono a 3.40, stesso moltiplicatore assegnato anche all’opzione pareggio. Tra i goal, l’Under 2.5 sembra più probabile dell’Over 2.5: sono rispettivamente fissati in lavagna a 1.72 e 2.00. Il Cagliari ospita in casa il Frosinone, ormai penultimo in classifica. La formazione di Maran è data favorita per la vittoria (1.95), mentre gli avversari ciociari dovranno combattere con tutte le proprie armi per assicurarsi i tre punti che potrebbero portarli in zona salvezza: questa opzione è indicata in lavagna a quota 4.20, mentre il pareggio rimane bancato a 3.50. Prova senza appello quella dell’Empoli al Castellani contro la Spal. Per Andreazzoli questo scontro diretto è da vincere a tutti i costi per poter continuare a sperare nella salvezza: la vittoria della squadra di casa paga 2.20 e porterebbe la formazione empolese a quota sei partite positive tra le mura dello stadio di casa. Il pareggio, che aiuterebbe più gli ospiti, vale 3.30.

Genoa – Torino potrebbe riservare delle sorprese: i liguri partono favoriti dalla lavagna di William Hill. Nonostante la posizione dominante in classifica, la formazione granata è offerta per la vittoria a quota 2.90, poco distante dalla più rosea quota associata al successo del Genoa (2.75). La quota associata alla X moltiplica per tre volte qualsiasi giocata effettuata (3.00). La Lazio ha un impegno che, almeno sulla carta, si dovrebbe rivelare facile: i biancocelesti infatti incontrano il Chievo, fanalino di coda di questa stagione e già condannata alla retrocessione in Serie B. I tre punti in tasca della formazione di Inzaghi (1.18) farebbero molto comodo in ottica classifica, poiché permetterebbero di rimanere ben ancorati all’Atalanta, a solo un punto di vantaggio. Altissimo il moltiplicatore associato ai gialloblù (19.00), che potrebbero anche accontentarsi di un pareggio da 7.50. Il Sassuolo, in trasferta a Udine, non vince fuori casa in campionato da metà dicembre e da allora ha collezionato tre pareggi e quattro sconfitte. Contro l’Udinese la partita non sembra facile per l’undici emiliano: 3.30 è la quota assegnata alla vittoria dei neroverdi, contro invece i 2.35 associati ai tre punti in casa bianconera. Il pareggio, offerto a 3.25, non sembra essere l’opzione più probabile. Si continua con la Vecchia Signora che dovrà cancellare il dolore dell’uscita dalla Champions League: l’undici di Allegri potrebbe mettere definitivamente le mani sullo scudetto davanti al proprio pubblico, oltretutto contro un rivale storico come la Fiorentina. Il successo della Juventus sembra scontato (1.42) rispetto al 9.00 valido in caso di vittoria viola. Il pareggio, che consegnerebbe comunque il titolo di Campione d’Italia ai bianconeri, vale 4.60. In serata è in programma il big match di questa giornata, ovvero Inter – Roma. Questo scontro, fondamentale nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions, vede i giallorossi arrivare da due vittorie consecutive. Tuttavia, il titolo di favoriti spetta ai nerazzurri: la loro quota è fissata a 1.78. Meno probabili il pareggio a 3.80 e il segno 2 a favore della Roma, che vale più di quattro volte abbondanti la posta (4.75). I quotisti di William Hill si aspettano comunque un match all’insegna dello spettacolo e bancano l’esito Over 2.5 e il Goal entrambi a quota 1.70. Attenzione anche alle Quote Maggiorate, che propongono interessanti opzioni sul Primo Marcatore per entrambi le formazioni: sarà Mauro Icardi (5.00) o Edin Dzeko (8.50) a sbloccare la partita?

Chiude il programma della giornata il match di Pasquetta tra Napoli e Atalanta. La Dea si metterà in gioco contro i partenopei, avendo molto più da perdere, visti i punti pesanti disponibili per continuare ad ambire alla Champions League. La bilancia sembra pendere dalla parte dei ragazzi Ancelotti, che anche dopo l’esclusione dell’Europa League, sembrano avere una marcia in più. Il trionfo del Napoli è fissato in lavagna a quota 1.95, mentre la X e la vittoria dei nerazzurri valgono rispettivamente 3.70 e 4.00. Gli scommettitori più audaci possono azzardare la Doppia Chance esterna, quotata appena di più del segno 1 a 1.90, o sul pareggio al termine del primo tempo, che paga 2.20.

