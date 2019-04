La Juventus conquista l’8° Scudetto consecutivo, Zoff non ha dubbi: “una passeggiata, qualcosa non quadra”

Dino Zoff esalta la Juventus e Massimiliano Allegri dopo la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo: le parole dell’ex capitano bianconero

”E’ qualcosa fuori da ogni aspettativa, vincere 8 campionati di fila è qualcosa di stratosferico”. Sono le parole di elogio per lo scudetto bianconero ell’ex capitano della Juventus, Dino Zoff, all’Adnkronos.

”Quest’anno poi in modo particolare le concorrenti hanno avuto tutte problemi e il campionato era già avviato verso questo epilogo a metà stagione -prosegue il campione del mondo a Spagna ’82-. Sono state fatte cose sensazionali sotto tutti i punti di vista: societario, giocatori, allenatore. Ha funzionato tutto alla grande”.

Su un paragone con le Juventus vincenti del passato, Zoff aggiunge: ”Difficile fare confronti, se si guarda ai numeri 8 campionati fanno girare la testa, io ne ho vinti due di seguito un paio di volte tra mille battaglie mentre quest’anno è stata una passeggiata, c’è qualcosa che non quadra. Non so dire se si tratta di una anomalia, probabilmente le potenzialità della Juventus, anche dal punto di vista finanziario, hanno permesso di fare le cose al meglio mentre altri pur spendendo molto non ci sono riusciti. Poi la Juve ha dalla sua lo stadio di proprietà”.

”Il mio voto per Allegri è 10 e lode. Vincere per 5 volte dopo i 3 campionati di Conte significa un aumento del livello di difficoltà. Ha fatto una conduzione straordinaria della squadra, anche sotto l’aspetto del gioco perché il suo è un gioco con cui si vince’‘, conclude. (Int/AdnKronos)

Valuta questo articolo