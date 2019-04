Sci velocità: Simone Origone nella storia, è campione del mondo per l’11ª volta

Bastava un tredicesimo posto nella gara conclusiva sul pendio di Grand Valira (And) per assicurarsi la Coppa del mondo numero 11 della carriera, inveceha voluto esagerare, dominando alla sua maniera la prova, annichilendo la concorrenza, compreso Manuel Kramer, l’unico avversario ancora in grado di contrastarlo aritmeticamente. Invece l’austriaco non è andato oltre il sesto posot, rimanendo fuori dalla manche conclusiva e rendendo ancora più semplice il compito del campione valdostano. Origone, alla 43sima perla sul circuito, ha totalizzato 183.40 km/h e firma la stagione perfetta, in cui ha conquistato anche la medagllia d’oro ai ondiali di Vars. contro i 183.08 km/h dello svizzero Bastien Montes, mentre Klaus Schrottshammer ha completato il podio con il terzo posto a 181,76 km/h. Qualche passo in avanti anche per Ivan Origone, risalito al quinto posto, mentre Emilio Giacomelli ha ottenuto un incoraggiante nono posto. La classifica finale vede Simone raggiungere quota 640 punti contro i 502 di Kramer.

La giornata ha segnato anche il ritorno al successo di Valentina Greggio. La piemontese, costretta ad abdicare dopo tre stagioni di dominio a favore di Britta Backlund, ha colto il secondo sigillo dell’anno con 178,92 km/h, alle sue spalle proprio la svedese con 178,19 km/h e l’altra nordica Lisa Honvland-Uden con 177.95 km/h, nona la giovane Bianca Bonetti. Nella generale Backlund chiude a 720 punti contro i 660 di Greggio.

Ordine d’arrivo gara-2 maschile Grand Valira (And):

1. Simone Origone (Ita) 183.40 km/h

2. Bastien Montes (Svi) 183.08 km/h

3. Klaus Schrottshammer (Aut) 181.76 km/h

4. Philippe May (Svi) 180.66 km/h

5. Ivan Origone (Ita) 178.80 km/h

6. Manuel Kramer (Aut) 178.25 km/h

7. Mikhail Shumilin (Rus) 176.91 km/h

8. Jimmy Montes (Fra) 176.86 km/h

9. Emilio Giacomelli (Ita) 176.73 km/h

10. Ricardo Adarraga (Spa) 175.84 km/h

Ordine d’arrivo gara-2 femminile Grand Valira (And):

1. Valentina Greggio (Ita) 178.92 km/h

2. Britta Backlund (Sve) 178.19 km/h

3. Lisa Honvland-Uden (Sve) 177.95 km/h

4. Hanna Matslofva (Sve) 177.95 km/h

5. Clea Martinez (Fra) 175.37 km/h

9. Bianca Bonetti (Ita) 166.92 km/h