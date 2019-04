Samsung Volley Cup A2 – Playoff Promozione: al via domani le gare di andata dei quarti di finale

Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione al via con le gare di andata dei quarti di finale. Mercoledì sera la Zambelli ospita la Omag, la Golden Tulip attende Soverato

A soli tre giorni dal termine della Pool Promozione, che ha decretato l’approdo in Serie A1 della Bartoccini Gioiellerie Perugia, prendono il via i Play Off della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Il primo turno – i quarti di finale – coinvolgerà le squadre classificate dal 4^ al 7^ posto: da un lato la Omag San Giovanni in Marignano affronterà la Zambelli Orvieto, dall’altro il Volley Soverato sfiderà la Golden Tulip Volalto Caserta.

Mercoledì 17 aprile le gare di andata sui campi delle peggiori classificate (rispettivamente, Caserta e Orvieto), sabato 20 i match di ritorno in casa delle migliori classificate (San Giovanni in Marignano e Soverato). Passeranno il turno le formazioni che nel doppio confronto avranno conquistato il maggior numero di set: in caso di parità dopo la gara di ritorno, si disputerà il decisivo Golden Set ai 15.

Dalle semifinali entreranno in gioco anche Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, che in virtù del piazzamento al secondo e terzo posto della classifica ‘saltano’ il primo turno.

Il PalaPapini di Orvieto, teatro pochi giorni fa proprio della promozione in A1 di Perugia, ospiterà dunque il duello tra le tigri gialloverdi e le marignanesi di Stefano Saja, reduci dal ko in Friuli contro Martignacco che le ha private della possibilità di conquistare il terzo posto. Si tratta del quarto confronto diretto stagionale tra le due compagni: finora tre vittorie interne, due nella Pool Promozione e una, a favore della Omag, nel quarto di finale di Coppa Italia.

Al PalaVignola di Caserta si affrontano Golden Tulip Volalto e Volley Soverato. Le rosanero di Marco Bracci hanno chiuso in crescendo la seconda fase stagionale, vincendo le ultime quattro gare e strappando con le unghie un posto nella corsa all’A1. Le cavallucce marine di Bruno Napolitano hanno sorpreso per la costanza di rendimento ad alto livello, ottenendo un quinto posto finale del tutto meritato. Due successi esterni nei due precedenti stagionali in Regular Season.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF

(2) Delta Informatica Trentino – Vinc. (5) Volley Soverato-(6) Golden Tulip Volalto Caserta

(3) Barricalla Cus Torino – Vinc. (4) Omag S.G. Marignano-(7) Zambelli Orvieto

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Mercoledì 17 aprile, ore 20.30

Zambelli Orvieto – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Dell’Orso-Somansino

Golden Tulip Volalto Caserta – Volley Soverato ARBITRI: Di Blasi-Morgillo

Sabato 20 aprile, ore 17.00

Omag S.G. Marignano – Zambelli Orvieto ARBITRI: Licchelli-Mesiano

Volley Soverato – Golden Tulip Volalto Caserta ARBITRI: De Simeis-Sabia

LA FORMULA

Le squadre dalla 2^ alla 7^ posizione della Pool Promozione disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: la 2^ e 3^ classificata sono qualificate direttamente alle semifinali, mentre le squadre 4^-5^-6^-7^ sono impegnate dai quarti. I quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set solo in caso di uguale quoziente set, con la gara di ritorno sul campo della migliore classificata. Semifinali e finale saranno al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata.

