Ciclisti protagonisti nella giornata di Pasqua: il calendario di tutti gli eventi sportivi del mese di aprile

Dal ciclismo alla Formula 1: tutti gli eventi sportivi del mese di aprile

Aprile dolce dormire? Per lo sport questo ‘detto’ non ‘funziona’: il mese di aprile, infatti, regalerà tantissime emozioni. Dal nuoto al ciclismo, senza dimenticare calcio e motori: ad aprile non ci sarà tempo per riposare. La stagione del ciclismo entra nel vivo, in vista dei Grandi Giri, e intratterrà gli appassionati anche nel giorno di Pasqua con l’Amstel Gold Race, continuano le stagioni di Formula 1 e MotoGp con nuovi Gp, ma occhio anche a ginnastica e nuoto.

Ecco il calendario degli eventi sportivi del mese di aprile:

2-6 Nuoto: Trials Mondiali a Riccione

3-6 Ciclismo: Giro di Sicilia

3-7 Equitazione: Finale World Cup salto a Goteborg

5-7 Ginnastica ritmica: coppa del Mondo a Pesaro

6-13 Pesi: Europei a Baturni

7 Atletica: Maratone Milano e Roma

7 Ciclismo: Giro delle Fiandre

7 Motocross: Gp Trentino a Pietramurata

7 Nuoto: Coppa Prema

8-13 Ciclismo: Giro dei Paesi Baschi

8-14 lotta: Europei Bucarest

9-10 Calcio: andata quarti Champions League

9-15 Basket: Finale Eurocup

10-14 Ginnastica artistica: Europei

11-14 Golf: Masters di Augusta

12-13 Formula E: Gp di Roma

14 Ciclismo: Parigi-Roubaix

14 Formula 1: Gp Cina

14 MotoGp: Gp Texas

14-21 Tennis: Masters Montecarlo

15 Atletica: Maratona Boston

16-17 calcio: Ritorno quarti di Champions League

18 calcio: Ritorno quarti di Europa League

21 Ciclismo: Amstel Gold Race

21-28 Tennistavolo: Mondiali a Budapest

22-26 Ciclismo: Tour of The Alps

24 Ciclismo: Freccia Vallone

28 Atletica: Maratona di Londra

28 ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi

28 Formula 1: Gp Azerbaigian

30-1/5 Calcio: andata semifinale di Champions League

30-5/5 Ciclismo: Giro di Romandia

