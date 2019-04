Pallavolo – La Nazionale italiana maschile scende in campo per una serie di match amichevoli: il programma

Il programma delle amichevoli della Nazionale Maschile

Nell’arco della lunga e intensa stagione internazionale che la vedrà scendere in campo in quattro manifestazioni ufficiali – VNL, Torneo di Qualificazione Olimpica, Campionati Europei e World Cup – la Nazionale Maschile sarà impegnata in una serie di match amichevoli.

Gli uomini di Blengini, prima dell’esordio nella Volleyball Nations League previsto nel week end 31 maggio – 2 giugno, affronteranno in un doppio confronto amichevole il Giappone il 23 e 24 maggio a Cagliari alle ore 20.

Conclusa poi la seconda edizione della manifestazione itinerante voluta dalla FIVB per sostituire la World League, gli azzurri, in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari, se la vedranno con la Slovenia il 24 luglio a Civitanova Marche alle ore 20 e il 26 luglio alle ore 18 a Chieti.

Pochi giorni dopo gli uomini di Blengini torneranno in campo per un doppio confronto con il Belgio il 1 agosto alle ore 21 e il giorno seguente alle ore 19. Entrambi gli incontri si giocheranno a Bari.

Dopo Ferragosto la Nazionale Maschile riprenderà poi il lavoro a Cavalese (TN) in vista dei Campionati Europei.

Il programma:

23 maggio ore 20, Cagliari: Italia-Giappone

24 maggio ore 20, Cagliari: Italia-Giappone

24 luglio ore 20, Civitanova Marche (MC): Italia-Slovenia

26 luglio ore 18, Chieti: Italia-Slovenia

1 agosto ore 21, Bari: Italia-Belgio

2 agosto ore 19, Bari: Italia-Belgio

