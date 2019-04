Milan, Paquetà verso il ritorno in campo: titolare già contro la Lazio?

Lucas Paquetà si appresta a tornare in campo dopo quasi un mese di assenza dal terreno di gioco a causa di un infortunio alla caviglia

Milan e Lazio si riaffronteranno in Coppa Italia dopo le fatiche in campionato, una gara delicatissima sopratutto a seguito degli screzi tra le parti dopo l’incontro di San Siro. Gennaro Gattuso potrebbe avere un’arma in più per l’incontro, vale a dire il ritorno in campo di Lucas Paquetà, il quale secondo la “rosea” sarebbe in procinto di tornare in campo dopo i problemi alla caviglia destra datati 2 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore brasiliano potrebbe essere convocato per la gara ed anche giocare uno spezzone di partita. Gattuso spera di averlo a disposizione, prossime ore decisive in tal senso.

