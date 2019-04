Nissan a ExpoMove 2019 per la mobilità urbana sostenibile

Al convegno di apertura “Presente e futuro dell’auto elettrica”della prima edizione di ExpoMove anche Nissan

Nissan, leader mondiale nella mobilità elettrica con oltre 400.000 LEAF vendute a livello globale dal 2010, partecipa alla prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla rivoluzione elettrica e alla mobilità urbana sostenibile, in programma a Firenze da domani martedì 9 a venerdì 12 aprile.

Nissan è tra i protagonisti del convegno di apertura “Presente e futuro dell’auto elettrica” in programma domani 9 aprile 2019 alle 10:45 presso la Sala Verde della Fortezza Da Basso, per ripercorrere l’impegno nello sviluppo delle nuove tecnologie legate alla Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che ridefinisce il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. Al dibattito, moderato dal Fondatore di Vaielettrico Mauro Tedeschini, interviene il Sindaco di Firenze Dario Nardella, l’Assessore all’Ambiente e Difesa del suolo della Regione Toscana Federica Fratoni, altre istituzioni, enti e operatori dei diversi settori coinvolti nello sviluppo e nell’integrazione della mobilità a zero emissioni nelle città.

In occasione dell’ExpoMove, inoltre, Nissan Italia mette a disposizione dei visitatori, insieme alla propria concessionaria di Firenze Toscandia, il veicolo commerciale 100% elettrico del progetto e-Van Sharing. L’inziativa, implementata anche a Roma, si inserisce in un’autentica concezione sostenibile del lavoro e della vita quotidiana e prevede l’adozione di veicoli commerciali 100% elettrici targati Nissan per migliorare il sistema di trasporto e di consegna delle merci nei centri storici delle città.

Nissan è in prima linea anche nell’elettrificazione del trasporto pubblico con lo sviluppo del mercato dei taxi 100% elettrici. In particolare, in Italia, il primo servizio di taxi a zero emissioni è stato istituito a Roma nel 2014, grazie alla collaborazione tra Unione Radiotaxi d’Italia (URI), 3570 e Nissan Italia all’interno del progetto “Via col Verde”. Da allora il modello è stato replicato in tutto il territorio nazionale con un caso di successo a Firenze che è diventato il comune italiano con il maggior numero di taxi elettrici, pari a circa 70 Nissan LEAF, scelte dai tassisti del capoluogo toscano.

L’evento ExpoMove è un’occasione per istituzioni, aziende e cittadini per fare informazione circa le politiche pubbliche, gli incentivi predisposti dal Governo e dalle Regioni, le strategie e gli investimenti pubblici e privati verso la diffusione di un modello di mobilità sostenibile.

