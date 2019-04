Houston, abbiamo un fenomeno: Marquez va in orbita in Texas e si prende la pole, brilla anche Valentino Rossi

Pole position mai in discussione ad Austin, Marquez mette tutti in fila precedendo Valentino Rossi e Jack Miller

A due passi da Houston, Marc Marquez sale sul suo shuttle e vola in orbita, prendendosi la 54ª pole position in top class, la settima consecutiva in Texas e l’82ª in tutte le classi.

Il pilota della Honda stampa un pazzesco 2:03.787, precedendo un ottimo Valentino Rossi che si ferma a 273 millesimi dal campione del mondo spagnolo. Completa la prima fila la Honda LCR di Cal Crutchlow, che spinge alle sue spalle un ottimo Jack Miller, di gran lunga il miglior pilota Ducati oggi in pista. Quinto Pol Espargaro, seguito da Maverick Viñales e Alex Rins. Solo ottavo Danilo Petrucci, mentre chiudono la top ten Quartararo e Morbidelli, che costringono Jorge Lorenzo all’undicesima posizione.

