MotoGp – Marquez non ha dubbi: “Dovizioso? E’ lui il più pericoloso! Ecco cosa lo rende tale”

Marc Marquez ed i suoi rivali: l’analisi del campione del mondo di MotoGp sui miglioramenti di Andrea Dovizioso

E’ tutto pronto in Texas per il terzo round della stagione 2019 di MotoGp: dopo una pausa lunga una settimana i campioni delle due ruote sono pronti a spostarsi nella terra di Nicky Hayden per il weekend di gara del Gp di Austin, durante il quale sarà celebrato il Kentucky Kid.

Reduce dalla vittoria di Termas de Rio Hondo, Marquez ha analizzato i suoi rivali, focalizzandosi in particolar modo su Andrea Dovizioso: “la vittoria in Argentina è stata molto facile, ma durante la stagione non sarà così. Dovizioso è il mio avversario più forte e arriva da due anni molto buoni, nei quali ha accumulato esperienza. La Yamaha e Valentino non sono costanti, ma possono essere veloci. La cosa curiosa è che ogni anno i nomi sono sempre gli stessi: l’anno scorso abbiamo finito la stagione con me, Dovi e Valentino ai primi tre posti. E ora siamo di nuovo lì“, ha affermato a Motorsport.

“Penso che Dovizioso stia migliorando sui suoi punti negativi. Negli ultimi due anni ci sono state tre o quattro piste su cui ha faticato davvero tanto e questo gli è costato tanti punti: ha lavorato molto su questo e ora è migliore, è più costante. Questo lo rende l’avversario più pericoloso per il campionato, perché può soffrire di meno: ha già ottenuto un terzo posto in Argentina infatti“, ha aggiunto Marquez.

“Io l’ho fatto negli anni passati di imparare a soffrire nel miglior modo possibile. Bisogna saper soffrire sulle piste più dure ed attaccare su quelle buone. Penso che quest’anno sarà una stagione così. Devi essere veloce, ma anche avere sangue freddo e non fallire su nessun circuito“, ha concluso il campione del mondo in carica.

