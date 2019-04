MotoGp, Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati: grande soddisfazione per il CEO Domenicali

Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team

Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa Partner Ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGP 2019.

L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese prevede la presenza di Autogrill al fianco del team Mission Winnow Ducati in tutte le gare del Campionato MotoGP 2019 a partire dall’ultima disputata a Austin, in Texas (USA). Il logo Autogrill sarà visibile quindi sull’abbigliamento del team, sulle divise dei piloti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, nei backdrop utilizzati per le interviste e nell’hospitality. Autogrill in quanto partner, inoltre, potrà beneficiare di esclusive opportunità di comunicazione e visibilità. “Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Ducati per la stagione 2019 nel Campionato Mondiale di MotoGP – ha dichiarato Andrea Cipolloni, CEO di Autogrill Europe – un evento internazionale che porterà il nome di Autogrill nel mondo: in viaggio, d’altro canto, ci sentiamo a casa”.

“Il fatto che Autogrill abbia scelto di legarsi alla nostra Azienda è un motivo di grande orgoglio che testimonia l’ottimo lavoro e i grandi risultati che stiamo ottenendo con costanza da diversi anni in MotoGP” ha aggiunto Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding. “Siamo molto felici di avere in squadra un partner forte e internazionale che, come noi, è in costante movimento e porta un po’ di italianità in tutto il mondo“.

Valuta questo articolo