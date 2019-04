MotoGp – Valentino Rossi fa sul serio: il Dottore si prepara per Jerez con un allenamento al Mugello con i giovani dell’Academy [FOTO e VIDEO]

Valentino Rossi sempre in pista: allenamento al Mugello per il Dottore con i giovani piloti della VR46 Academy

Valentino Rossi non sa conosce il significato della parola riposo: ogni occasione è buona per il nove volte campione del mondo per salire in sella alla moto e allenarsi. In attesa di tornare in pista per il primo Gp europeo, in programma a Jerez de la Frontera il 5 maggio, il Dottore ha sfrecciato oggi sul circuito del Mugello insieme ai giovani della VR46 Academy.

Una appassionante giornata in pista, dove c’è stato modo di allenarsi e di insegnare ai più giovani piloti che seguono Valentino Rossi. “Training at Mugello circuit with the @vr46ridersacademyofficial Pic4 “brain”storming di alto livello 📸 @camilss 🎥 by @gopro“, ha scritto Valentino Rossi sui social.

