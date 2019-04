Milan, Romagnoli pronto al suo derby personale: “Lazio nel cuore”

Milan, Alessio Romagnoli pronto ad una gara che lo toccherà particolarmente contro la Lazio, squadra del cuore sin da bambino

“Saranno sette finali, a partire dalla prossima: sarà una sfida importante contro una squadra forte. Per me è una partita speciale, ho sempre tifato Lazio e la porto nel cuore, ma da avversario darò il massimo per far vincere la mia squadra“. E’ pronto al match di San Siro contro i biancocelesti il difensore del Milan, Alessio Romagnoli. “Dobbiamo concentrarci solo sul campo. Per il resto la società ha già espresso il suo pensiero, noi pensiamo solo al campo -spiega Romagnoli ai microfoni di Sky Sport parlando delle polemiche arbitrali nel posto Juventus-Milan-. Qualificazione Champions o Coppa Italia? Vorrei entrambe le cose, non mi basta una sola. Dobbiamo vincere più partite e sbagliando di meno, restando uniti“. (Int/AdnKronos)

