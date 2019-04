Juve-Milan, Rino Gattuso contro i suoi detrattori: “me ne sbatto di ciò che dice la gente”

Milan, Rino Gattuso ha parlato della sconfitta contro la Juventus, ma ha anche rivendicato maggior rispetto dopo la buona annata rossonera

Il tecnico del Milan Rino Gattuso, ha parlato a caldo dopo la gara persa contro la Juventus. L’allenatore rossonero ha chiesto a Skysport di non parlare dei tanti episodi da moviola dei quali si è lamentato notevolmente Leonardo, ha dunque parlato solo della gara giocata allo Stadium. Ecco dunque le parole di Gattuso: “Domenica ci giochiamo qualcosa di importante, se vinciamo con la lazio abbiamo ancora chance di qualificarci alla prossima Champions. Anche l’anno scorso meritavamo di più a Torino con la Juve, oggi il rammarico è più grande, siamo stati ingenui perché abbiamo commesso due errori contro una grandissima squadra. Non dovevamo aspettarli e così abbiamo fatto, se però dai ai bianconeri la possibilità di arrivare negli ultimi 25 metri poi diventa dura. A livello tecnico-tattico abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto coraggio. Il futuro? Io me ne sbatto di ciò che dice la gente, ho dato tanto a questa società. Da calciatore era diverso, ora vedo il calcio con altra prospettiva. La società? Mi giudichi per ciò che faccio da allenatore, va bene tutto, il mio segreto è leggere poco così non so chi parla bene e chi parla male di me“.

