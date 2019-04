Milan, piove sul bagnato! Infortunio per Davide Calabria: stagione finita per il terzino rossonero

Davide Calabria ha rimediato la rottura del perone nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: stagione finita per il terzino del Milan che rischia di saltare anche gli Europei U21

Piove sul bagnato in casa Milan. Il day after dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano della Lazio, porta con sè una brutta notizia: Davide Calabria ha terminato anzitempo la sua stagione. Il terzino rossonero ha rimediato la rottura del perone in uno scontro di gioco durante la partita di ieri sera, uscendo da San Siro con le stampelle. Gli esami medici hanno stabilito in 2 mesi i tempi di recupero per il terzino del Milan che salterà le ultime 5 partite rimaste fino al termine del campionato. Il pensiero va adesso agli Europei U21 previsti per la metà di giugno, appuntamento che Calabria rischia di mancare.

Valuta questo articolo