Milan, Maldini e Leonardo presenti a Milanello: confronto con Gattuso e la squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia

Maldini e Leonardo presenti a Milanello nella giornata odierna: confronto con Gattuso e la squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio

Situazione complicata in casa Milan. Dopo i diversi passi falsi in campionato, i rossoneri si sono visti raggiungere dall’Atalanta, con Roma e Torino pericolosamente vicine. Il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League è a rischio ed ora che anche l’obiettivo Coppa Italia è sfumato dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio, i rossoneri non possono più sbagliare. Il morale è però sotto i tacchi e la condizione psico-fisica alla quale il Milan si presenta alla delicata sfida contro il Torino del prossimo turno di Serie A è quantomai critica. Per questo motivo, il direttore tecnico Leonardo e il direttore strategico Maldini si sono presentati in mattinata a Milanello, prima dell’allenamento, confrondatosi con l’allenatore Gattuso e con il resto della squadra al fine di spronare i giocatori a mantenere ben salda la presa sul quarto posto, ultimo obiettivo che possa evitare di definire anche questa stagione come fallimentare.

Valuta questo articolo