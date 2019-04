Milan-Lazio si accende: scintille tra Bakayoko ed Acerbi, ecco quanto accaduto

Bakayoko ed Acerbi stanno animando la vigilia della gara tra Milan e Lazio con botta e risposta che accendono la sfida di sabato

Bakayoko ed Acerbi hanno acceso la vigilia di Milan-Lazio, gara fondamentale per quanto concerne la corsa Champions League nella nostra Serie A. I due sono stati protagonisti di un battibecco social con tanto di “appuntamento” che sa di sfida alla gara di sabato. “Noi siamo strani, la Lazio può vincere con tutti ma anche creare molto e perdere. Siamo incostanti. Però andiamo in casa del Milan per vincere, siamo più forti e a livello di singoli non c’è paragone“, ha dichiarato in modo molto presuntuoso Acerbi. La risposta di Bakayoko non si è fatta attendere: “Ok Acerbi, ci vediamo sabato“. Boom!

