Milan-Lazio, Bakayoko telefona ad Acerbi: le ultime sul post partita infuocato

Milan-Lazio, Bakayoko ha voluto telefonare ad Acerbi per chiarire quanto accaduto nel concitato finale del Meazza

Milan-Lazio, Bakayoko ha telefonato ad Acerbi per mettere fine ad una brutta querelle. Il post gara di ieri è stato troppo infuocato, prima con la rissa tra le squadre, poi con il ben noto gesto dei milanisti che hanno esposto la maglia di Acerbi alla curva in segno di scherno. Adesso però è ‘scoppiata’ la pace, con il milanista che secondo quanto rivelato dall’Ansa avrebbe chiamato Acerbi telefonicamente: “Ho massimo rispetto per te, è vero, il nostro è stato uno sfottò, ma non c’era malizia: non volevamo assolutamente offendere te e la tua squadra“.

Valuta questo articolo