Milan – Il punto sugli infortuni: le condizioni di Donnarumma, Paquetà e Calabria

In vista del prossimo impegno di campionato, ecco il punto della situazione sugli infortuni del Milan: recuperato Donnarumma

Il Milan sia contro la Juventus, che contro la Lazio, ha dovuto fare a meno di pedine importanti della sua rosa, come Gigi Donnarumma e Paquetà. Per il prossimo impegno di campionato dei rossoneri, in trasferta contro il Parma, però il portiere sarà recuperato insieme a Davide Calabria, mentre Paquetà non ha finito l’allenamento con i compagni a due settimane dalla distorsione alla caviglia destra e rischia perciò di saltare anche il match contro i gialloblù.

Valuta questo articolo