Milan, Donnarumma salta anche la Lazio? Il portiere rossonero sente ancora dolore

Dopo aver saltato la Juventus, Donnarumma potrebbe non essere convocato contro la Lazio: il portiere del Milan sente ancora dolore

Gianluigi Donnarumma, a seguito dell’infortunio rimediato nella sfida contro l’Udinese, potrebbe non tornare disponibile nella rosa di Gattuso in occasione del match con la Lazio. Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan punta ai tre punti contro una sua diretta rivale per la lotta al quarto posto e l’estremo difensore potrebbe essere una pedina fondamentale per i rossoneri. Donnarumma però è sempre più verso il forfait, il portiere del Milan infatti sente ancora dolore.

