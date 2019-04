Van Dijk in tutta sincerità: “non ho la minima idea di come fermare Messi”

Liverpool-Barcellona, Van Dijk sa bene che per approdare in finale di Champions League dovrà fermare Leo Messi

Il difensore del Liverpool Van Dijk sarà uno dei deputati a limitare quantomeno Leo Messi nella semifinale di Champions League tra i Reds ed il Barcellona. La Pulce è parso in ottima forma nelle ultime settimane e Van Dijk a Viasport Football ha parlato di come fermare il calciatore argentino: “Non ho la minima idea su come riuscirci“. Viva la sincerità. “Tutti dobbiamo provarci – ha proseguito il centrale olandese -. L’uno contro uno non determina il verdetto di una partita. L’unico modo per difendere bene è farlo tutti insieme. Sarà difficile, perché è il miglior giocatore del mondo”.

