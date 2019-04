Mertens firma il gol n°81 e raggiunge Maradona: l’omaggio social fa sognare i tifosi del Napoli [FOTO]

Mertens segna su punizione al Frosinone e raggiunge quota 81 gol in Serie A con il Napoli come Maradona: l’omaggio social al ‘Pibe de oro’ fa sognare i tifosi

Domenica da ricorda quella della 35ª Giornata di Serie A per Dries Mertens. Grazie ad uno splendido gol su punizione, il talento del Napoli ha raggiunto quota 81 gol in Serie A con la maglia del Napoli, tanti quanti quelli segnati da Diego Armando Maradona. Su Instagram il fantasista belga ha omaggio il ‘Pibe de oro’ con uno splendido fotomontaggio che ha fatto sognare i tifosi, e la frase: “un onore avere qualcosa in comune con il giocatore n°1 al mondo, simbolo di Napoli e della napoletanità“.

