Manchester United, Solskjaer svela il futuro di Pogba: “vi dico dove sarà nella prossima stagione”

Il manager dello United ha parlato del futuro di Pogba, svelando dove sarà il centrocampista francese nella prossima stagione

“Pogba è un giocatore fantastico, è un leader nello spogliatoio e in campo: crea occasioni, segna gol, fa un sacco di lavoro. Penso sarà qui con noi anche la prossima stagione, non posso garantirlo ma penso che sarà così. Lo vedo molto determinato a vincere allo United“.

E’ la replica del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ai rumors di mercato che vogliono il campione francese pronto a lasciare il club a fine stagione. “Il mondo è cambiato, nello spogliatoio non ci sono più i Bryan Robson, i Roy Keane o gli Steve Bruce, e io stesso non guido la squadra come faceva Ferguson. Van Gaal, Mourinho ed io, siamo tutti leader, ma in maniera differente“, aggiunge il tecnico svedese in conferenza stampa a due giorni dal match di Premier contro il Chelsea. E sul momento della squadra reduce dal ko per 2-0 nel derby contro il City, Solskjaer conclude: “mercoledì avete visto una squadra composta da calciatori pronti a mettersi al servizio dei compagni. Siamo tutti colpiti dalla sconfitta ma sappiamo che per tornare al successo dobbiamo restare uniti“. (Int/AdnKronos)

