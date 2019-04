Tabù Milan? Inzaghi è pronto a sfatarlo: “la mia Lazio è pronta”

Lazio, Simone Inzaghi lancia la sfida al Milan, una gara fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions

“Il Milan? Prima o poi i tabù devono essere sfatati, noi abbiamo vinto con l’Inter e con la Juventus. Speriamo che il tabù con i rossoneri possa esaurirsi domani”. E’ l’auspicio del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di San Siro contro una diretta concorrente per la corsa Champions. “La partita col Milan sarà sicuramente molto importante, dovremo svolgere una grande prestazione. Voglio una squadra con la mente libera, consapevole di essere forte ed in grado di giocare con grande personalità a San Siro -prosegue il tecnico biancoceleste nella conferenza stampa della vigilia a Formello-. Nelle ultime due gare, nelle quali abbiamo affrontato Spal e Sassuolo, siamo stati non all’altezza delle nostre possibilità, meritavamo di più con i neroverdi, non avremmo dovuto perdere invece con la Spal all’ultimo minuto: dobbiamo tener presente cosa è accaduto, ma guardare solo alla gara di domani con grande fiducia“. Spazio poi all’11 da schierare a Milano. “Radu non ci sarà, non è ancora al meglio con la caviglia, ha provato a stringere i denti ma ha continuato ad avere problemi e abbiamo deciso di non convocarlo. Adam Marusic ha riportato un indolenzimento importante contro il Sassuolo e domani non ci sarà, speriamo di recuperarlo per mercoledì. Badelj sarà squalificato mentre Berisha è fermo per un problema al polpaccio“.

Sulla flessione dei biancocelesti, Inzaghi precisa. “Abbiamo analizzato le ultime prove, soprattutto con il Sassuolo: avevamo dominato anche sui numeri, avremmo dovuto vincere. I ragazzi hanno avuto una reazione per pareggiare al 95′, ma nei due gol subiti sono stati commessi due errori che una formazione come la nostra non può permettersi“. “Mi aspetto più gol da tutti, da Luis Alberto e Milinkovic che lo scorso anno hanno raggiunto la doppia cifra, ma anche da Correa e Caicedo. Immobile aveva segnato di più nelle passate stagioni, ma lui Correa e Caicedo ci aiutano molto in fase di non possesso e possono essere meno lucidi in fase conclusiva. Stiamo lavorando su questo aspetto e speriamo di migliorare nelle ultime gare della stagione“, conclude Inzaghi. (Int/AdnKronos)

Valuta questo articolo