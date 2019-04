Lazio-Chievo, espulsione clamorosa per Milinkovic-Savic: Stepinski commette fallo, lui lo scalcia! [VIDEO]

Lazio-Chievo Verona sembrava una delle gare dall’esito più scontato del 33° turno di Serie A, eppure un episodio capitato nel primo tempo, rischia di compromettere la gara dei biancocelesti. Milinkovic-Savic è stato espulso, a causa di un clamoroso fallo di reazione. Il centrocampista serbo ha subito fallo da Stepinski, un semplice contrasto irruento ma tutt’altro che antisportivo, reagendo con un calcio all’indirizzo dell’avversario. L’arbitro non ha avuto dubbi: cartellino rosso!

Come non andare in Champions 101.

Docente: Sergej Milinkovic Savic pic.twitter.com/UfLnXvEw6n

— MarcoL (@MarcoL31340290) 20 aprile 2019