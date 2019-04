Serie A Tim – Il calcio su DAZN: sarà il weekend di Juve-Fiorentina, festeggiamenti allo Stadium?

Il grande weekend calcistico si svilupperà prevalentemente nella giornata di sabato, con Juve-Fiorentina che sarà visibile su DAZN

Grande menù di sport nel weekend pasquale di DAZN. Saranno oltre 50 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati di sport, live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, baseball e rugby.

Calcio: la Juventus contro la Fiorentina per chiudere il discorso Scudetto (PER POTERLA VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE).

La Serie A su DAZN vedrà l’attesissima sfida dell’Allianz Stadium, tra Juventus e Fiorentina, prevista sabato alle 18.00: ai bianconeri basterà un punto per la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. Prima, durante e dopo il match, appuntamento con “Diletta Gol in Campo”, condotto da Diletta Leotta con l’inseparabile Mauro Camoranesi, per analisi, commenti e interviste esclusive sulla partita di Torino, con una finestra anche sui match di calcio internazionale.

Sabato alle 15:00 DAZN trasmetterà anche Lazio-Chievo, con la squadra di Simone Inzaghi in cerca dei tre punti per rimanere in scia al quarto posto, e la sfida tra Udinese e Sassuolo.

Sulla piattaforma anche il 34esimo turno di Serie B, in programma interamente lunedì, dove spicca la sfida di alta classifica tra Hellas Verona e Benevento, tutte le partite di Liga e quelle di Ligue 1, tra cui PSG – Monaco. In più, una selezione di match di Eredivisie olandese, che vede Ajax e PSV Eindhoven appaiate al primo posto, Ligue 2 francese, Championship, League One e League Two inglese e J1 League giapponese.

La grande boxe da Londra e la UFC Fight Night con l’italo-macedone Amedovski

Per gli appassionati di boxe, in diretta sabato dalla O2 di Londra a partire dalle 20:00, un doppio scontro da non perdere. Derek Chisora sfida Senad Gashi, ma soprattutto Dave Allen affronta Lucas Browne: “White Rhino” contro “Big Daddy”, la gioventù dell’inglese contro l’esperienza dell’australiano.

Sempre sabato, a partire dalle 19:00, la UFC torna per la seconda volta in Russia, allo Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo, per la Fight Night 149. Apre la main card.

Valuta questo articolo