Jeep – Filipe Toledo e Nikki Van Dijk nuovi Ambassador del marchio

I surfisti della World Surf League Filipe Toledo e Nikki Van Dijk ora insieme a Jordy Smith e Malia Manuel come Ambassador del marchio Jeep®

Gli atleti della World Surf League (WSL) Filipe Toledo e Nikki Van Dijk saranno ambasciatori del marchio Jeep® insieme a Jordy Smith e a Malia Manuel. Grazie al loro entusiasmo, all’audacia, all’energia e alla voglia di scoprire il mondo sono i perfetti ambasciatori dello spirito Jeep e sapranno valorizzare al meglio la collaborazione tra il brand e WSL per la stagione di gara 2019. Il marchio Jeep continua a essere il partner automobilistico globale ufficiale ed esclusivo del WSL Championship Tour e naming rights partner del Jeep Leader Program per il Championship Tour maschile e femminile.

Tra le novità di quest’anno si segnala l’iniziativa “Make A Wave”. Ogni atleta e Ambassador Jeep ha collaborato con il marchio e con un’organizzazione benefica di propria scelta, donandogli tempo e risorse.

“Sono davvero orgoglioso di rappresentare il marchio Jeep nel 2019”, ha dichiarato Filipe Toledo. “Sono sempre stato un grande fan del marchio e poter collaborare con loro è davvero emozionante. I valori di Jeep sono allineati ai miei perché siamo tutti impegnati a dare un contributo alla comunità. Quando ho proposto di collaborare con “A Walk on Water”, un’organizzazione di surf terapia che offre supporto ai bambini con bisogni speciali, tutti ne sono rimasti entusiasti. Il sostegno che io e “A Walk on Water” abbiamo ricevuto quel giorno è stato straordinario.”

I quattro video vedono protagonisti gli atleti e le organizzazioni con cui collaborano: Nikki Van Dijk e Girl Guides Australia; Filipe Toledo e A Walk On Water; Jordy Smith e Surfers Not Street Children; e Malia Manuel e Hawaii Community Foundation. “Make A Wave” è un’iniziativa che, attraverso i social media, invita i fan a fare la differenza all’interno della propria comunità, ad agire e contribuire al cambiamento (#MakeaWave) della propria realtà seguendo l’esempio dei loro beniamini. I quattro video sono disponibili a questo link

Inoltre, i post su Facebook e Instagram seguiranno le avventure in acqua e su strada dei quattro atleti, speranze olimpiche della World Surf League.

La partnership globale tra il marchio Jeep e la WSL è stata estesa fino al 2020, anno in cui il surf farà il proprio debutto sulla scena mondiale in occasione dei giochi olimpici di Tokyo. Annunciata nel maggio 2015, questa partnership vede il marchio Jeep come primo partner automobilistico esclusivo della WSL ed è stata recentemente rinnovata nell’ambito di un accordo pluriennale.

Nel corso dell’anno sono previste numerose iniziative locali che presenteranno le vetture dedicate a supportare le attività svolte durante gli eventi della WSL e coinvolgeranno i fan sulle spiagge delle prossime tappe del Championship Tour nonché gli spettatori in collegamento da tutto il mondo. Infine, il marchio Jeep darà risalto alla propria gamma di prodotti a livello globale attraverso gli esclusivi servizi media lineari e digitali geolocalizzati della WSL.

Gli appassionati possono accedere alle ultime notizie sugli eventi WSL, conoscere la classifica Jeep Leaderboard, e scoprire chi indossa l’ambita maglia gialla Jeep collegandosi alla pagina Jeep.com/wsl (da desktop) o all’indirizzo www.jeep.com/en/mobile/wsl (dal proprio cellulare). I contenuti dedicati al mondo del surf includono la programmazione interattiva dei prossimi eventi del WSL Championship Tour e una galleria con video e foto dei momenti più importanti ed entusiasmanti della manifestazione. Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul sito WorldSurfLeague.com, tramite l’app della WSL e sulla pagina Facebook.com/WSL. Inoltre, è consigliabile verificare l’elenco dei partner locali di radiodiffusione lineare della WSL.

Valuta questo articolo