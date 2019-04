James Rodriguez alla Juventus? “Perchè no? Ci sono voci…”

James Rodriguez viene accostato alla Juventus da qualche settimana, il calciatore ha fatto sapere che apprezzerebbe la piazza

James Rodriguez schiaccia l’occhio alla Juventus. Il calciatore colombiano tornerà al Real Madrid dopo la non esaltante esperienza al Bayern Monaco, ma sarà un ritorno momentaneo dato che sarà messo sul mercato immediatamente dai blancos. James Rodriguez dunque si sta già guardando attorno ed attraverso la voce del patrigno Juan Carlos Restrepo, ha parlato a Marca Colombia dell’ipotesi Juventus che sembra essere gradita: “Juve? Ci sono voci, specie in questo momento, e confermo che è un’opportunità da valutare con molto interesse, la confermo. E’ uno dei club più forti del mondo e sempre tra le principali candidate per la vittoria in Champions League. E poi ci sono molti giocatori che James conosce bene, perchè no?“.

