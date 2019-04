Infortunio Milinkovic-Savic, immagini shock: il ginocchio si gira, il serbo esce in lacrime [FOTO]

Milinkovic-Savic uscito in lacrime dal campo dopo un infortunio al ginocchio che ha costretto la Lazio ad un cambio dopo 10 minuti

Milinkovic-Savic ko dopo poco più di 10 minuti di gioco della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Il serbo, a seguito di un dribbling di Suso, ha cambiato direzione, compiendo una rotazione anomala del ginocchio ed anche della caviglia. Dolore e cambio forzato per il calciatore serbo che ha lasciato il posto a Parolo in mediana. Nelle prossime ore se ne saprà di più in merito all’infortunio di Milinkovic-Savic, uscito in lacrime dal campo.

