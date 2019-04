Giro di Sicilia – Stacchiotti amico speciale di Scarponi: la reazione dei gemellini Giacomo e Tommaso alla vittoria di Riccardo nella 1ª tappa [VIDEO]

Stacchiotti e quel legame speciale con Scarponi: i gemellini Tommaso e Giacomo uniti in uno speciale coro da stadio per l’amico di papà Michele

E’ andata in scena oggi la prima tappa del Giro di Sicilia 2019. Sul traguardo di Milazzo è stato Stacchiotti ad alzare le braccia al cielo per una bellissima vittoria in volata, che gli ha regalato anche la leadership della classifica generale.

Il 27enne corridore del Giotti Victoria Palomar Team ha fatto alzare in piedi i gemellini Scarponi. I piccoli Giacomo e Tommaso, abbracciati davanti al televisore hanno intonato cori da stadio per Stacchiotti, che era legato a Michele Scaporni da un rapporto speciale. I due ciclisti si allenavamo spesso insieme e l’Aquila di Filottrano era un punto di riferimento per il più giovane Riccardo.

Valuta questo articolo