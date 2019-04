Giro di Sicilia – Gran finale oggi sull’Etna: percorso ed altimetria della 4ª tappa

Quarta e conclusiva tappa del Giro di Sicilia, i corridori partiranno da Giardini Naxos per arrivare sull’Etna dopo 119 km

Il Giro di Sicilia 2019 è arrivato all’ultima tappa, in programma oggi da Giardini Naxos fino all’Etna per un percorso di 119 km. Dopo la vittoria ottenuta nella frazione di ieri da Brandon McNulty, riuscito a salire anche in vetta alla classifica generale, tutto si deciderà oggi in una giornata durissima che decreterà il vincitore.

Tappa divisa in due parti ben distinte, con la prima che comporta il periplo dell’Etna con l’ascesa fino ai 1000 m di Maletto (GPM). Segue una lunga parte a scendere sempre attorno al vulcano fino alla base della salita finale che inizia a Nicolosi. Da segnalare che nel finale di corsa sono presenti diversi attraversamenti cittadini con carreggiata ristretta.

