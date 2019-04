Giro di Sicilia – Il riscatto di Belletti: il trionfo nella 2ª tappa regala all’italiano dell’Androni Giocattoli la maglia da leader

Belletti si prende la rivincita dopo l’errore di ieri: l’azzurro dell’Androni Giocattoli trionfa nella seconda tappa del Giro di Sicilia

Ciclisti ancora protagonisti in terra sicula per la seconda tappa del Giro di Sicilia: i corridori hanno affrontato la frazione più lunga dell’edizione, spostandosi da Capo d’Orlando a Palermo. Niente da fare per i fuggitivi, raggiunti dal gruppone a pochi km dal traguardo. Al termine dei 236km odierni, a spuntarla è stato un eccezionale Belletti. L’azzurro dell’Androni Giocattoli ha trionfato dopo un’avvincente volata, nella quale hanno lottato per la vittoria anche Stacchiotti e Molano. La maglia da leader va dunque a Belletti che, con lo stesso tempo di Stacchiotti, grazie al risultato di oggi, balza in testa alla classifica generale.

“E’ stata una volata caotica anche oggi, devo solo dire grazie ai compagni di squadra perchè gli ultimi 10km sono stati impeccabili e non mi hanno fatto prendere un filo di vento, ieri ho pagato un errore, oggi invece ho calcolato bene i tempi ed è andata bene, sono contento“, ha affermato ai microfoni Rai.

