Clamoroso al Giro di Sicilia: Odd Christian Eiking esulta al traguardo ma non sa di essere arrivato secondo [VIDEO]

Clamoroso quanto accaduto nella terza tappa del Giro di Sicilia: Odd Christian Eiking esulta sul traguardo di Ragusa, ma non si rende conto di essere arrivato secondo

Finale incredibile quello della terza tappa del Giro di Sicilia. Brandon McNulty taglia per primo il traguardo di Ragusa, staccando gli avversari di quasi un minuto e prendendosi la vittoria di tappa e anche la leadership della classifica. Dopo di lui, taglia il traguardo Odd Christian Eiking che si guarda indietro, vede gli avversari a distanza ed alza le braccia al cielo come se avesse tagliato il traguardo per primo! Le telecamere lo inquadrano impietosamente e i telecronisti, con un po’ di imbarazzo, sottolineano il suo gesto. Chissà che delusione aver scoperto di non aver vinto…

