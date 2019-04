Ginnastica – Tutto pronto per il secondo appuntamento con la World Cup di Trampolino Elastico: azzurri a Minsk

Coppa del Mondo di trampolino elastico: azzurri in gara a Minsk

Arriva il secondo appuntamento con la World Cup di Trampolino Elastico, fondamentale in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’esordio in Coppa del Mondo è andato in scena a febbraio, quando i ginnasti azzurri sono stati impegnati nella tappa inaugurale di Baku in Azerbaijan. Nel weekend di Pasqua saranno di nuovo chiamati a difendere i colori italiani, dal 19 al 21 aprile a Minsk in Bielorussia. Per la competizione, delle sei che tra il 2019 e il 2020 saranno valide per la qualificazione olimpica (le altre a Khabarovsk il 21-22 settembre 2019, Valladolid il 5-6 ottobre 2019, ancora in Baku dal 15 febbraio 2020 e infine a Brescia il 24-25 aprile 2020), sono stati convocati Dario Aloi (Milano 2000), Flavio Cannone (Esercito Italiano), Marco Lavino (Ginnastica Brindisi) e Costanza Michelini (Alma Juventus Fano). La delegazione italiana, in partenza giovedì per la World Cup bielorussa, sarà completata dalla tecnica Ilenia Gargiulo e dall’ufficiale di gara Francesca Beltrami. (Spr/AdnKronos)

