Milan, Gattuso boom sul suo futuro: le parole del tecnico rossonero

Milan, Gennaro Gattuso ha parlato del presunto contatto con Totti e del suo futuro in rossonero durante la conferenza odierna

“Ho apprezzato molto le parole di Maldini di ieri. Ho ancora due anni di contratto. Il mio obiettivo è tornare in Champions, il resto sono chiacchiere da bar“. Così il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, sul suo futuro alla vigilia della sfida con la Lazio, se non dovesse entrare in Champions League. “Se ho sentito Totti? Non lo sento da 4-5 mesi. L’ho chiamato per fargli gli auguri di compleanno. Poi siccome sono un tesserato, sono sotto contratto, non posso parlare con altri club. Sono un professionista e non mancherei mai di rispetto ad un club che mi ha dato tanto come il Milan“, ha aggiunto Gattuso. (Spr/AdnKronos)

