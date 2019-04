Fabio Fognini principe di Montecarlo! Il tennista azzurro piega Lajovic in finale: è il primo italiano a vincere un Masters 1000

Fabio Fognini trionfa nella finale dell’ATP di Montecarlo: il tennista italiano batte Lajovic in due set e vince il primo Masters 1000 in carriera

Dopo il trionfo strepitoso su Rafael Nadal, Fabio Fognini completa l’opera. Il tennista azzurro batte Dusan Lajovic nella finale del torneo monegasco e vince il primo Masters 1000 della sua carriera. Fognini sfata il tabu ‘post vittoria contro Nadal’, che lo aveva sempre visto perdente dopo aver battuto il campione maiorchino: contro David Ferrer a Rio de Janeiro 2015, contro Pablo Andujar a Barcellona 2015 e contro Feliciano Lopez agli US Open 2015.

Questa volta però, non c’è spazio per i ricorsi storici. Prima finale di un 1000 per entrambi i giocatori, arrivati all’ultimo atto del torneo contro ogni pronostico. Ci si aspettava un serbo ‘diverso’ in finale, Novak Djokovic, ma ci arriva quello meno talentuoso ma capace di superare giocatori del calibro di Goffin, Thiem e Medvedev. Ben più ostici gli ostacoli presenti sul cammino del ‘Fogna’: quasi eliminato da Rublev all’esordio, poi una vittoria dopo l’altra nella quale si sono inchinati all’azzurro Zverev (n°3 ATP), Coric (n°13) e il più grande specialista della superficie nella storia, Rafael Nadal.

Finale non di certo esaltante, con qualche raffica di vento a rendere diverse giocate più complicate del previsto, soprattutto per Lajovic. Fognini parte subito bene prendendo il comando della gara, senza mai perdere la concentrazione e facendo valere il maggior talento rispetto a quello dell’avversario. Decisivo il break del primo set che ha aperto la strada verso il 3-6 finale. Momento di tensione nel secondo set, quando sul 2-3 il tennista di Arma di Taggia è stato costretto a chiamare il fisioterapista per un problema alla coscia. Fortunatamente niente di grave. Fabio riesce ad imporsi 4-6 e vince il trofeo più importante della sua carriera.

Ben 51 anni dopo il successo di Nicola Pietrangeli, un italiano torna a trionfare a Montecarlo. Il tennista ligure vince il suo 9 titolo in carriera, confermando di potersela giocare anche nei tornei maggiori, contro i più grandi giocatori del ranking. Fognini raggiunge il best ranking alla posizione numero 12 del mondo, confermandosi il tennista numero 1 d’Italia.

Valuta questo articolo