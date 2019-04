Fa il saluto nazista, ma non sa cosa vuol dire: il portiere del Crystal Palace assolto dalla FA perchè… troppo ignorante

Wayne Hennesse posta una foto mentre fa il saluto nazista: il portiere del Crystal Palace si giustifica spiegando di non sapere nulla di storia, la FA lo assolve una volta appurata la sua… ignoranza

Sarà forse un clichè, ma spesso i calciatori e la cultura non vanno proprio a braccetto. Il caso riguardante Wayne Hennessey ha però del clamoroso. Il portiere del Cyrstal Palace ha postato una foto su Instagram lo scorso gennaio, nella quale fa il saluto nazista. Un gesto che ha scioccato gran parte dei follower e dei media di tutto il mondo, ma non l’estremo difensore gallese che… non sa di cosa si tratta! La FA ha avviato un’inchiesta per stabilire l’eventuale punizione da infliggere al portiere. Wayne Hennessey si è difeso spiegando di non avere idea di cosa fosse il saluto nazista e di non conoscere quasi nulla della storia riguardante Hitler e la Seonda Guerra Mondiale. Incredibile ma vero. Il portiere britannico ha inoltre spiegato che nella foto, il suo intento fosse quello di chiamare un cameriere. La commissione della FA che ha preso in esame il caso, una volta appurata la completa ignoranza (in materia) di Hennessey, ha deciso di graziarlo.

Il panel FA ha posto fine così alla vicenda: “in effetti, Hennessey ha mostrato un considerevole grado di ignoranza, si potrebbe anche dire deplorevole, su qualsiasi cosa abbia a che fare con Hitler, il fascismo e il regime nazista. Per quanto possa essere deprecabile che qualcuno ignori una parte così importante della nostra storia e del nostro mondo, non possiamo escludere che si tratti del suo caso. Tutto ciò che possiamo dire (con il rischio di sembrare paternalistici) è che il signor Hennessey dovrebbe prendere conoscenza di eventi che continuano ad avere un grande significato per coloro che vivono in un paese libero”.

