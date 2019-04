Icardi vs Curva: l’interista Enrico Mentana si schiera contro la Nord

Enrico Mentana crede nel reintegro completo di Mauro Icardi, calciatore che anche ieri è stato importante per il successo dell’Inter a Genova

Enrico Mentana è un tifoso interista doc e dopo quanto accaduto ieri durante la gara tra Inter e Genoa, ha pensato di intervenire sui social dicendo la sua. La curva dei nerazzurri ha infatti continuato la propria protesta contro Icardi dopo la querelle dei mesi scorsi, non esultando nel momento del suo gol. Mentana però su Facebook ha criticato l’accaduto:

“Ieri il centravanti dell’Inter Icardi è tornato in campo dopo tutto quello che è successo. Ha regalato un assist al suo compagno meno amato, Perisic, ha colpito un palo, si è procurato un rigore che ha realizzato. Quando ha segnato il capo degli ultras nerazzurri sugli spalti ha dato ordine ai tifosi di non esultare. In un mondo ideale la risposta più adeguata a un simile comportamento sarebbe la conferma di Icardi per le prossime stagioni. Che peraltro, anche vista l’Inter di ieri, sarebbe anche interesse della squadra e della società. Secondo me, in generale, chi ha un bomber come quello fa bene a tenerselo stretto. Ma l’Inter è un mistero senza fine bello, per dirla col poeta”.

