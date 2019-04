Corsa Champions League, le quote non danno fiducia alle romane: occhio all’Atalanta

Champions League vicina per l’Inter dopo i recenti risultati del weekend, per il quarto posto invece è partita una bagarre tra quattro squadre

Lo 0-0 contro l’Inter vale l’aggancio al Milan e una spinta importantissima nella corsa alla Champions League. L’Atalanta fa un grande passo in avanti nella caccia ai primi quattro posti in campionato, riferisce Agipronews, e scala posizioni anche nelle previsioni dei betting analyst, per i quali è ora una delle pretendenti più serie alla top 4. Sul tabellone Snai, dando per scontata la qualificazione dell’Inter (a 1,05), i bergamaschi sono offerti a 2,75, subito dietro il Milan, che al momento resiste a 2,00. La squadra di Gasperini si toglie però la soddisfazione di essere in vantaggio su concorrenti più accreditate, come Roma (al momento sesta e a 3,50) e Lazio (scivolata al settimo posto e in quota a 4,00. (Spr/AdnKronos)

