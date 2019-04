“Una banana per Bakayoko” e la maglia del Milan crocifissa: bufera sui tifosi della Lazio! [FOTO e VIDEO]

Continuano le polemiche post Milan-Lazio. Tifosi biancocelesti al centro di una clamorosa bufera mediatica: coro razzista per Bakayoko e maglia rossonera crocifissa in curva

Non accennano a placarsi le polemiche scoppiate dopo Milan-Lazio. Coperte dal polverone causato dal caso riguardante l’esposizione della maglia di Acerbi da parte di Bakayoko e Kessiè, sono venute fuori diversi comportamenti disgustosi da parte dei tifosi della Lazio, documentati sui social. I tifosi biancocelesti hanno intonato un coro razzista nei confronti di Bakayoko, urlando sulle note di ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino: “Poporopo, poporopo, questa banana è per Bakayoko“. Ma non è finita qui: nelle ultime ore è diventata virale anche una maglia del Milan ‘crocefissa’ ed esposta in curva. La FIGC potrebbe aprire un’indagine in merito a questi due episodi avvenuti durante Lazio-Udinese.

Bakayoko è antisportivo, i tifosi della Lazio che lo invitano a mangiare le banane invece sono degli eroi civili. CHE SCHIFO. pic.twitter.com/ho7CBdBMQS — Papà Van Basten & Co (@papavanbasten) 18 aprile 2019

Valuta questo articolo